LECCE - Youssef Maleh si appresta a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Lecce. Il centrocampista itali marocchino approda in giallorosso in prestito fino al termine della stagione (con obbligo di riscatto in caso di salvezza) dalla Fiorentina ed è sbarcato nella mattinata di oggi a Brindisi, da dove parte la nuova avventura di Maleh, che nel pomeriggio di oggi svolgerà le visite mediche, prima di unirsi alla squadra allenata da Baroni.