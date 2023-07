Chi è Rafia, il talento ex Juve preso dal Lecce di Corvino

Il Lecce batte la concorrenza e si aggiudica un altro talento: parliamo di Hamza Rafia, duttile centrocampista tunisimo ex Juve, valorizzato da Zeman al Pescara. Come raccontato su queste pagine, ieri mattina le due società hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo del classe '99: agli abruzzesi andranno 600.000, una percentuale sulla rivendita e alcuni bonus legati al rendimento della squadra. Esulta quindi Pantaleo Corvino, estimatore del ragazzo e sempre a caccia di talenti in giro per il Mondo.