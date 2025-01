Patrick Dorgu è ormai vicinissimo allo United. Il club inglese ha praticamente toccato i 40 milioni di euro richiesti da Pantaleo Corvino per liberare il danese e punta a formalizzare l’affare entro domani. L’operazione è quindi ai dettagli: sul piatto circa 38 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Come raccontato, il giocatore ha da tempo l’accordo con i Red Devils e non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura.