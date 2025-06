Lecce-Di Francesco, ci siamo: i dettagli dell'accordo e il retroscena su Krstovic

Da ormai diversi giorni, Eusebio Di Francesco è il prescelto del Lecce per il post Marco Giampaolo. Pantaleo Corvino ha sempre stimato il mister abruzzese e, per questo motivo, ha avuto fin da subito le idee chiare sulla prossima guida tecnica del club. L'ex Venezia piace per il suo calcio aggressivo e la vocazione offensiva. Secondo i pugliesi, è quindi l'uomo giusto per valorizzare la rosa e lanciare i nuovi arrivi. Nelle ultime ore, Pantaleo Corvino e l'entourage di Di Francesco hanno parlato dei dettagli del contratto e dello staff. L'allenatore 55enne vorrebbe un biennale, ma l'idea dei giallorossi resta quella di legare il rinnovo automatico per un'altra stagione alla salvezza della squadra.