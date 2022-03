Milan, la foto di Lingard in piazza Duomo e con Ibrahimovic: indizio social?

Jesse Lingard approfitta della sosta (fino al prossimo 2 aprile) in Premier League per farsi una gita... a Milano. Il fantasista inglese classe 1992 è in scadenza col Manchester United ed è uno dei profili che stuzzica Paolo Maldini e il Milan .

Lingard in gita a Milano... con Zaltan: indizio social?

Il viaggio è testimoniato da alcuni scatti postati su Instagram, tra questi quello con Zlatan Ibrahimovic, amici sin dai tempi in cui l'asso svedese vestiva la maglia dei Red Devils. Quindi, una serie di immagini in piazza Duomo. Una scelta casuale o dettate da altre ragioni volte a sondare il terreno?

Talento in scadenza che stuzzica il Milan

Una stagione fin qui non certo esaltante per Lingard, impiegato fin qui (nella doppia gestione Ole Gunnar Solskjær-Ralf Rangnick) per un complessivo di 13 volte in campionato (per lo più spezzoni) di partita, nei quali è andato a segno due volte, entrambe a settembre, contro Newcastle e West Ham, formazione quest'ultimo in cui aveva giocato in prestito la scorsa stagione (2020-2021).