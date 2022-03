"Kessie al Barcellona: le cifre dell'ingaggio e la durata del contratto"

Prima i contatti, poi l'accordo: secondo Sport, lunedì il centrocampista del Milan Franck Kessie a il Barcellona avrebbero raggiunto l'accordo definitivo. Il giocatore lascerà i rossoneri a parametro zero, avendo rifiutato tutte le offerte di rinnovo che erano arrivate da Casa Milan. E sarà il secondo nuovo acquisto dei blaugrana dopo un altro calciatore a zero, ossia il difensore del Chelsea Andreas Christensen .

Kessie al Barcellona: i termini dell'accordo

Il centrocampista ivoriano del Milan, a Barcellona, avrebbe firmato un contratto con validità dal prossimo 1 luglio. Dovrebbe fermarsi quattro anni in blaugrana e guadagnare circa 6,5 milioni di euro netti all'anno. Arriverebbe senza alcun bonus di trasferimento, il che lo porterebbe a percepire uno stipendio alto. Xavi avrebbe così messo le mani su un giocatore che mancava nell'organico della squadra: fisico ma anche tecnico. E con discreto fiuto per il gol, oltre che ottimo tiratore di rigori.

Barcellona: il mercato è in fermento

Il Barcellona sta continuando a fare mercato, cercando di accaparrarsi i migliori calciatori a parametro zero. La coppia formata da Mateu Alemany e Jordi Cruyff, non si fermerà infatti a Christensen e Kessie, ma ora affonderà il colpo per altri due difensori: Cesar Azpilicueta e Noussair Mazraoui, in modo da sistemare anche le corsie laterali. A gennaio erano già arrivati Aubameyang, Dani Alves, Ferran Torres e Adama Traore.