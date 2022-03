"Milan, l'accordo con Origi è a un passo"

Nonostante la lotta scudetto sia ancora accesa, il Milan è già al lavoro per la prossima stagione. I rossoneri sono vicini all'accordo con Divock Origi , il cui contratto con il Liverpool scadrà il prossimo 30 giugno, con il belga che sarebbe il primo rinforzo estivo per la rosa di Stefano Pioli .

Milan, trattativa in chiusura con Origi

Secondo quanto riportato dal 'Dailymail', Origi non rinnoverà il contratto con il Liverpool, ed è quindi libero di poter accordarsi con un'altra squadra. Il Milan sarebbe in testa per acquisire le prestazioni del belga, e la trattativa è vicina alla chiusura. Il club inglese ha un'opzione per prolungare il contratto di Origi se dovesse raggiungere un determinato numero di presenze. Questo però è molto improbabile, in quanto l'attaccante ha giocato solamente 5 partite nell'arco di questa stagione, partendo sempre dalla panchina.

Origi e i suoi gol memorabili

Origi è approdato al Liverpool nel 2014, ma non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio, finendo spesso in panchina. Dai tifosi dei Reds è ricordato per alcuni gol memorabili. L'attaccante belga ha realizzato una doppietta nella storica semifinale di ritorno di Champions League '18-'19 contro il Barcellona, in cui il Liverpool ribaltò il 3-0 dell'andata, oltre che per un gol al 96' contro l'Everton nella stessa stagione. Quest'anno Origi è stato fuori per circa due mesi a causa di un infortunio al ginocchio, ma quando è tornato disponibile, non è riuscito a battere la concorrenza dei compagni di reparto.