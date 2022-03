Milan, Pepe è scontento all'Arsenal: pista possibile per l'estate

Il trasferimento di Nicolas Pepe all' Arsenal , dal Lille, è stato da record, ma le sue prestazioni con i Gunners non hanno rispecchiato l'effettivo costo della spesa. L'esterno ivoriano sta trovando non poche difficoltà a inserirsi nel sistema di gioco dei londinesi, col tecnico Mikel Arteta che lo ha schierato titolare solo cinque volte sulle 18 partite giocate dal 26enne. Col mercato estivo alle porte e un contratto in scadenza tra due anni, il calciatore non può far altro che guardarsi intorno sondando l'interesse dei club inglesi e internazionali che potrebbero essere pronti a scommettere su di lui. Le ultime parole di malumore dell'ivoriano, riportate dai media britannici, riaccendono anche l'attenzione del Milan che in passato aveva inserito Pepe nella propria lista di mercato.

Pepe: "Non giocare è frustrante"

Il 26enne ivoriano non ha nascosto la propria delusione per non essere stato chiamato in causa più volte nel corso della stagione. Solo il recente gol contro il Wolverhampton ha reso meno amara l'annata dell'esterno, che non si è però nascosto: "Sono concentrato sul prosieguo della stagione e sull'obiettivo del club, ovvero raggiungere la qualificazione in Champions League. Ma poi vedremo cosa succede. Arteta sa quanto impegno ci metto, ma è frustrante non giocare. A nessun giocatore piace non giocare, ma devo rispettare le scelte dell'allenatore per il bene della squadra che sta facendo bene in questo momento. Per me si tratta anche di problemi di comunicazione, è difficile comunicare con una barriera linguistica come quella che ho io. È stata una stagione difficile".

Pepe scontento, il Milan può provarci

Appena 864 minuti giocati in questa stagione per Pepe, con tre gol e cinque assist che comunque confermano che quando chiamato in causa dà sempre tutto per la maglia. Con i Gunners, in quasi tre anni d'esperienza, quella attuale è di certo l'annata con più difficoltà. Nelle prime due stagioni l'ivoriano ha mostrato il suo talento, con l'arrivo di Arteta è stato però messo da parte e quasi dimenticato, nonostante la spesa da 72 milioni di sterline sia sempre lì a ricordare di lui. Lo scarso impiego negli ultimi mesi ha fatto crollare drasticamente il prezzo del cartellino, con l'ivoriano quotato intorno ai 30 milioni che può essere un'occasione ghiotta. Il Milan osserva la situazione e potrebbe sedersi al tavolo con i londinesi in estate. Ma tutti dipenderà anche dagli obiettivi centrati dai Gunners, che con la qualificazione in Europa dovranno avere una rosa più ampia e capace di affrontare ogni competizione.