"Il Milan pensa a Bale: contatti tra Maldini e l'agente Jonathan Barnett"

Appena cinque presenze in tutta la stagione con il Real Madrid tra Liga e Champions, onnipresente o quasi con il suo Galles , vicino come non mai alla prima qualificazione alla fase finale di un Mondiale dopo 64 anni. È questa l’istantanea dell’annata di Gareth Bale , vicino ormai all’addio alla maglia dei Blancos dopo nove anni ricchi di titoli, ma avari di soddisfazioni personali e infarciti da molti infortuni.

Nelle ultime ore attorno all’ex Tottenham sono circolate anche voci legate al possibile addio al calcio, ipotesi che verrebbe sicuramente a decadere qualora il Galles a giugno centrasse il pass per il Qatar nella finale playoff contro la vincente di Scozia-Ucraina. Così, qualora la carriera di Bale proseguisse, tra i club pronti a candidarsi per mettere il giocatore sotto contratto c’è anche il Milan .

Dalla Spagna: Maldini chiama l'agente di Bale

Come riportato dal quotidiano 'Sport' il responsabile dell’area tecnica dei rossoneri Paolo Maldini avrebbe già preso contatti con l’agente di Bale, Jonathan Barnett, per comprendere i margini di fattibilità di un’operazione resa comunque problematica dall’elevatissimo ingaggio, pari a 15 milioni netti, percepito dal giocatore, che potrebbe però essere affascinato dalla possibilità di vivere un’altra avventura in un top club e in un campionato inedito.