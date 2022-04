"Botman, il Milan ha chiuso: preso per 30 milioni"

Il Milan , secondo quanto riportato da 90min , starebbe concordando i termini per ingaggiare il difensore del Lille Sven Botman . Nell'ultima settimana i colloqui tenuti dai due club sarebbero stati positivi e i rossoneri sarebbero vicini ad acquistare il giocatore olandese. La chiave per raggiungere l'accordo sarebbe proprio Paolo Maldini , che lo avrebbe messo in cima alla lista dei rinforzi. Botman , così, andrebbe a formare una super coppia di difensori insieme a Tomori . Sull'ex Heerenveen ci sarebbe anche l'interesse del Newcastle , ma i Magpies avrebbero deciso di virare su Dan Burn del Brighton . Per assicurarsi i servigi del difensore del Lille , il Milan dovrebbe sborsare circa 30 milioni di euro .

Renato Sanches

Ma, oltre a Botman, il Milan sarebbe sulle tracce anche di un altro giocatore di proprietà dei campioni di Francia. Stiamo parlando di Renato Sanches, per il quale i colloqui sarebbero ancora in corso. I rossoneri, comunque, parrebbero essere fiduciosi sulla buona riuscita della trattativa. Il suo cartellino sarebbe valutato circa 20 milioni di euro. Per quel che riguarda Origi, l'attaccante sarebbe vicino a sbarcare a Milano dopo non essere riuscito a trovare un accordo con il Liverpool per il prolungamento del contratto.