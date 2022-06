Lang conferma: “Al Milan interesso, ma non c'è un accordo”

Noa Lang , 22 anni, è un tipo alla Ibrahimovic . Olandese, centrocampista offensivo, sta per lasciare il campionato belga dopo due anni e dice a De Morgen: “Il calcio belga sentirà la mia mancanza”. Poi, però, ammette: “L'armadietto non l'ho ancora svuotato perché non c'è nulla di concreto”. Ma i club interessati a lui ci sono eccome e uno di questi è il Milan . Sempre per restare nel tema del caratterino mica da ridere, all'intervistatore del Belgio risponde con un secco “No” quando gli chiede se lo rivedranno mai in Belgio. “Voglio giocare la Champions League, il mio tempo qui è finito”.

Lang: “Penso che per 25 milioni potrei partire”

Lang fissa anche il prezzo per il suo trasferimento: “L'anno scorso il Bruges voleva per me 40 milioni di euro, ma pensavo fossero troppi. Non siamo arrivati alle semifinali di Champions League. Ora penso che vorranno circa 30 milioni, ma per 25 secondo me si può chiudere. Capisco che loro vogliano battere il record di trasferimento (30 milioni per Kossounou, ndr), ma se riesco a ottenere il trasferimento dei miei sogni per 25 milioni, non credo che dovrebbero dire di no. Non ho più niente da imparare in Belgio, lo dicono le mie statistiche, che parlano da sole”.

Lang: “Cerco un club top, ma per il Real Madrid è ancora presto”

Disegna l'identikit del club che vuole, Lang: “Uno molto bello e grande. Uno che gioca in Champions League. Ho 22 anni, non devo passare direttamente al Real Madrid, quel passo è enorme. Voglio prima esibirmi bene altrove e poi firmare con un topo mondiale assoluto quando sarò più grande. Sono sicuro che ci arriverò. Il fatto che van Gaal mi abbia scelto di nuovo per l'Olanda a marzo, quando facevo panchina, dice molto. Crede tanto in me”.

Lang: “Non ci sono possibilità che rimanga al Bruges”

Lang puntualizza: “Non so cosa accadrà, ma non c'è nulla che mi faccia pensare di poter rimanere al Club Bruges un altro anno. Sarei potuto partire già l'anno scorso, ma sono contento di essere rimasto un'altra stagione. Ho davvero imparato molto e ora sono più pronto per il prossimo passo”. Che potrebbe chiamarsi Milan: “Non posso negare che il Milan sia interessato, ma non è che io abbia un accordo personale con i rossoneri”.

Lang ha vinto per due anni di seguito il campionato belga. In carriera, con il Club Bruges, ha segnato 25 gol in 75 presenze. Gli piace particolarmente agire da trequartista dietro alla punta, ma all'occorrenza sa fare l'ala.