"Lille, tensione all'interno del club: le cessioni di Botman e Sanches possono slittare"

Come riportato da 'L’Equipe', infatti, in seno ai 'Dogues' è in corso uno scontro interno tra la corrente che fa capo all’amministratore delegato Olivier Letang e quella di Marylin Partners , il fondo che controlla il club. Nella giornata di martedì si è tenuto un delicato consiglio di amministrazione con all’ordine del giorno le modalità per risanare il bilancio, come imposto dalla DNCG, la Covisoc francese che controlla la situazione economico-finanziaria delle società.

Botman-Sanches, il Milan resta in attesa

Spettatore interessato il Milan, club storicamente in ottimi rapporti con il Lille e che proprio dai campioni di Francia 2021 potrebbe prelevare due giocatori, Renato Sanches e Sven Botman, da tempo nel mirino dei rossoneri. Le trattative sono ben avviate e il loro esito non sembra in discussione, ma le tempistiche della loro definizione potrebbe dipendere dall’esito dello scontro interno alla società: in particolare, se ad avere la meglio fosse l'"ala Letang" le cessioni di Botman e Renato Sanches al Milan potrebbero venire definite entro pochi giorni in modo da raggiungere il patrimonio netto positivo entro il 30 giugno, se invece dovesse prevalere Marylin Partners le cessioni dei due calciatori slitterebbero a luglio in modo da far rientrare i ricavi nel bilancio della prossima stagione.