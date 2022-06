"Milan, fine del sogno Nkunku: rinnoverà col Lipsia"

Negli ultimi giorni, dal ritiro della nazionale francese, Christopher Nkunku aveva stuzzicato le sue pretendenti - tra cui il Milan - rilasciando dichiarazioni "sibilline" a Telefoot come: "Valuterò con attenzione dove giocherò il prossimo anno. Soprattutto per il fatto che c'è un Mondiale, non voglio lasciarmi sfuggire quest'occasione ora che ho conquistato un posto nella Francia".

Milan, bye bye al sogno proibito Nkunku: "Rinnova col Lipsia"

Sulle sue tracce, oltre alla compagine rossonera di Stefano Pioli, altri top club come Psg, Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. Tuttavia, secondo il Leipziger Volkszeitung, il classe 1997 resterà al Lipsia, rinnovando pure il contratto che, attualmente, lo lega al sodalizio della Red Bull fino al 30 giugno 2024.

Lipsia, blindare Nkunku per poi rivenderlo a cifre da capogiro

Chiaro segno del fatto che il club tedesco - archiviata la super stagione dell'ex Psg (che costituisce uno dei più grandi rimpianti della storia recente dei parigini) composta da 35 gol e 20 assist in 52 partite disputate in tutte le competizioni -, voglia blindare il giocatore per poterlo rivendere a cifre particolarmente alte per fare quanta più cassa possibile.