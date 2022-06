Milan, resta viva l'idea Thiaw: l'ammissione del ds dello Schalke 04

Un solo anno dopo la retrocessione in Zweite Liga , giunta al termine di 30 campionati consecutivi in massima serie, lo Schalke 04 è già tornato in Bundesliga, alla quale la società di Gelsenkirchen si affaccerà con l’ambizione di un graduale riavvicinamento a quelle posizioni europee occupate a lungo dal club nella propria storia recente, che ha visto lo Schalke arrivare tre volte agli ottavi ed una ai quarti di Champions League nel nuovo millennio.

Schalke 04, il gioiello Thiaw in vetrina

Eppure la rosa di Frank Kramer potrebbe perdere alcuni dei suoi migliori talenti, seguiti da squadre straniere di alto o medio-alto livello. Uno di questi può essere Malick Thiaw, il difensore classe 2001 di origini finlandesi e senegalesi, ma nato in Germania e di passaporto tedesco. Thiaw non era presente al giorno del raduno dello Schalke, ritrovatosi già mercoledì 22 giugno in vista dell’inizio della Bundesliga, previsto per il 5 agosto.

Il ds dello Schalke 04 ammette: "Il Milan ci ha chiesto Thiaw"

Per il momento nessun allarme legato al mercato, comunque, perché Thiaw ha goduto di qualche giorno di vacanza supplementare dopo gli impegni con l’Under 21 tedesca, ma il ds dello Schalke 04, Rouven Schröder, intervistato dalla 'Bild' non ha negato l’interessamento di diversi club italiani per il giocatore, tra i quali il Milan, citato apertamente dal dirigente: “Malick piace molto in Serie A, del resto è un difensore giovane e molto forte. Ha ancora un contratto a lungo termine con noi e siamo contenti di lui, ma siamo pronti a valutare la situazione. Sei mesi fa era venuto a bussare per lui il Milan, quindi ovviamente parliamo di un club di un certo livello". Già nei giorni scorsi, peraltro, il difensore aveva ammesso contatti con i campioni d'Italia e secondo quanto riportato dalla 'Bild', i rossoneri seguono ancora il giocatore, che figura quindi nella lista di alternative alla prima scelta per il ruolo, l'olandese Sven Botman.

"Anche Bologna e Torino su Thiaw"

In base alle informaizoni raccolte dal quotidiano tedesco anche Bologna e Torino, quest’ultimo a caccia di sostituti per il probabile partente Gleison Bremer, hanno bussato alla porta dello Schalke. La valutazione del giocatore, arrivato nel vivaio dello Schalke 04 a 14 anni dopo esperienze con Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach, è vicina agli 8 milioni, cifra consona per un giocatore alto 1,90 m e già campione d’Europa Under 21 nel 2021 con la Mannschaft.