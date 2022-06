Dall'Inghilterra: "Milan e Lille interessati ad Anel Ahmedhodzic"

Sfumato Sven Botman , il Milan sta cercando alternative valide per la batteria di centrali da mettere a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni riportate dai media inglesi, tra questi Yorkshire Live, i campioni d'Italia stanno valutando il possibile acquisto di Anel Ahmedhodzic , difensore bosniaco del Bordeaux , in prestito dal Malmoe .

"Milan interessato ad Anel Ahmedhodzic": chi è

Difensore centrale classe 1999, Ahmedhodzic è cresciuto nelle giovanili del Nottingham Forest: dopo l'esordio in prima squadra nel 2019, si è trasferito nel club svedese del Malmoe, dove ha cominciato a giocare con regolarità agli ordini del tecnico Jon Dahl Tomasson, ex attaccantre dei rossoneri. Lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito al Bordeaux, e in Ligue 1 si è fatto valere giocato 15 partite di campionato. Vanta 18 presenze nella Nazionale maggiore bosniaca. Valutato 6 milioni di euro dal suo club, Anel Ahmedhodzic potrebbe rappresentare per il Diavolo un'alternativa low cost per puntellare la difesa. Sulle tracce del giocatore, in grado di giocare sia nella difesa a tre, sia a quattro, sia come mediano a centrocampo, ci sono anche lo Sheffield United e il Lille.