Dall'Inghilterra: "Il Chelsea ha messo nel mirino Leao"

"Sfumato Raphinha, il Chelsea punta Leao e Gnabry"

I Blues hanno visto sfumare negli scorsi giorni il loro obiettivo numero uno, l'ala del Leeds Raphinha, che è ormai ad un passo dal Barcellona, e stanno cercando alternative per rafforzare la loro batteria di esterni. Tra i sostituti individuati ci sono Leao del Milan e Gnabry del Bayern Monaco. Secondo il Guardian la stella portoghese è un obiettivo complicato: il Milan lo valuta oltre 110 milioni di euro e non ha intenzione di cederlo, nonostante la trattativa per il rinnovo del contratto si preannunci complicata. Più probabile l'arrivo a Londra di Gnabry, in scadenza tra un anno e attualmente in rapporti non proprio caldissimi con la dirigenza della società bavarese.