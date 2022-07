De Ketelaere in campo in amichevole con il Bruges: il Milan resta in attesa

Dopo Origi e Adli e in attesa di identificare il difensore su cui puntare dopo il “tradimento” di Botman e di sapere se la caccia a Sanches avrà esito felice, la sensazione è che il terzo acquisto per i campioni d’Italia sarà Charles De Ketelaere . Il fantasista classe 2001 del Bruges è intanto sceso in campo nell’amichevole contro l’Utrecht, giocata dai campioni del Belgio nel pomeriggio di mercoledì e vinta 4-1.

Bruges, De Ketelaere titolare contro l'Utrecht

Pur essendo al centro del mercato e oggetto di una trattativa ufficialmente aperta tra le parti, il gioiellino del Bruges è stato mandato in campo per 45 minuti dal tecnico Hoefkens, che ha schierato il giocatore da seconda punta al fianco di Noa Lang, altro vecchio obiettivo del Milan e autore del primo gol. De Ketelaere si è dato da fare andando al tiro in due occasioni e provocando l’autorete del provvisorio 2-0, per poi non rientrare in campo dopo l’intervallo.

Milan, quando si può sbloccare l'affare De Ketelaere

In casa Milan la presenza in campo di De Ketelaere non ha destato sorpresa, dal momento che il Bruges sembra intenzionato a mantenere il giocatore in rosa quantomeno fino a domenica 17, quando i nerazzurri giocheranno la Supercoppa del Belgio contro il Gent. Dopo quella partita potrebbe arrivare la risposta definitiva sulla nuova offerta presentata dal Milan, 28 milioni più tre di bonus e i cartellini dei Primavera Jungdal e Roback, graditi al Bruges.