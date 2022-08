Milan, De Ketelaere è l'ottavo giocatore più caro della storia

A Charles De Ketelaere piacciono le sfide. Il fantasista belga nuovo idolo dei tifosi del Milan ha infatti accettato di approdare in Italia nonostante un ingaggio inferiore a quello che gli avrebbe garantito il Leeds. Merito del fascino della maglia rossonera e di San Siro e dell’insistenza dei dirigenti rossoneri, che lo hanno acquistato dal Bruges per 32 milioni più tre di bonus.

Milan, De Ketelaere nella top 10 degli acquisti più cari di sempre Proprio la variabile legata ai bonus non rende possibile fissare l’affare De Ketelaere in un posto ben preciso nella classifica degli acquisti più onerosi della storia del Milan. Per il momento, comunque, in attesa di capire se il Bruges riceverà anche i tre milioni di parte variabile legati al rendimento del giocatore e ai risultati della squadra, con i 32 milioni già investiti De Ketelaere è l’ottavo giocatore più pagato della storia rossonera a livello di cartellino.

De Ketelaere e la "sfida" a Caldara e Piatek La stessa cifra venne sborsata nell’estate 2002 per Alessandro Nesta, prelevato dalla Lazio della quale era bandiera e capitano: il centrale romano, arrivato al Milan a 26 anni, avrebbe aperto un’era, fermandosi in rossonero per 10 stagioni nelle quali avrebbe vinto 10 titoli, tra le quali due Champions League e due scudetto. Proprio a quota 35 milioni, la cifra massima che il Milan potrà spendere per De Ketelaere, troviamo invece due acquisti più recenti della storia rossonera, accomunati dalla scarsissima fortuna avuta nelle fila del Diavolo, Mattia Caldara e Krzysztof Piatek, prelevati a distanza di pochi mesi rispettivamente da Juventus e Genoa nell’estate 2018 e nel gennaio 2019.