"Il Milan ci prova per Ndicka: avviati i contatti con l'Eintracht"

Sistemati trequarti e attacco con l’innesto di Charles De Ketelaere, l’acquisto simbolo della campagna rafforzamenti del Milan campione d’Italia, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per provare a consegnare il prima possibile a Stefano Pioli gli altri due rinforzi necessari per completare l’organico, ovvero un difensore centrale e un centrocampista.

Milan, si accelera per la difesa Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di De Ketelaere le brutte notizie sono arrivate a pioggia per quanto riguarda la mediana, con gli obiettivi Chukwuemeka e Renato Sanches accasatisi rispettivamente al Chelsea e al Paris Saint-Germain. Il ds Massara e il dt Maldini si sono quindi presi una pausa di riflessione per il centrocampo, reparto comunque già rinforzato con Adli e Pobega, per concentrare le proprie attenzioni sulla difesa, dove è caccia aperta al centrale che dovrà completare il roster composto da Tomori, Kalulu e Kjaer, in vista della possibile partenza di Matteo Gabbia.

"L'Eintarcht chiede 20 milioni per Ndicka" A questo proposito un’indiscrezione arriva dalla Bild, dove si legge di un contatto in videochiamata tra Paolo Maldini e i dirigenti dell’Eintracht Francoforte. Oggetto della chiacchierata sarebbe stato Evan Ndicka, il centrale francese classe ’99 in forza dal 2018 al club campione dell’ultima Europa League: i rossoneri non avrebbero ancora presentato una proposta ufficiale, ma l’Eintracht ha messo in chiaro di non voler scendere sotto i 20 milioni per il giocatore prodotto del vivaio dell’Auxerre e già protagonista in tutte le nazionali giovanili francesi. Forse troppi per il Milan che ne ha già investiti 32 più bonus su De Ketelaere e che potrebbe puntare su un affare più low cost.