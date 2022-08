"Lille, altra cessione: Amadou Onana verso l'Everton"

Dopo aver visto sfumare il giovane Carney Chukwuemeka , approdato al Chelsea, e soprattutto Renato Sanches, obiettivo di vecchia data dei rossoneri che ha scelto il Psg al termine di una lunghissima trattativa che ha coinvolto il Lille e i rossoneri, sembra farsi in salita anche la strada per arrivare ad Amadou Onana , altro giocatore in uscita dal Lille.

Il senegalese di passaporto belga, capitano dell’ Under 21 dei Diavoli Rossi, sta infatti per passare dal Lille all’Everton. Il club campione di Francia del 2021 è quindi prossimo a privarsi di un altro talento della propria mediana dopo Sanches, ma evidentemente l’offerta dei Toffees ha convinto i francesi a rinunciare a Onana, valutato poco meno di 40 milion i di euro.

Amadou Onana verso il terzo campionato top a soli 21 anni

Il West Ham si è fermato a una proposta di poco inferiore, subendo quindi una beffa per un giocatore pronto a rinforzare la mediana della squadra di Frank Lampard e a fare il proprio debutto in Premier League dopo l’esperienza accumulata a inizio carriera in Bundesliga con l’Amburgo, che nel 2020 lo aveva prelevato dall’Hoffenheim. Il Milan, che aveva fatto seguire Onana dai propri osservatori, è alla ricerca di profili meno dispendiosi per completare il centrocampo già rinforzato da Adli e Pobega, avendo già dedicato a De Ketelaere la maggior parte del budget a disposizione per il mercato estivo.