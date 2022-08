Psg, Renato Sanches spiega perché ha detto no al Milan

L'impatto di Renato Sanches al Paris Saint Germain è stato molto positivo: il centrocampista portoghese, sbarcato dal Lille per 15 milioni di euro, è andato subito a segno all'esordio al Parco dei Principi contro il Montpellier nella partita finita 5-2 per i campioni di Francia. Ai microfoni di Canal Football Club il giocatore lusitano ha spiegato la scelta di andare sotto la Torre Eiffel e non al Milan , che lo ha corteggiato per mesi.

Psg, Renato Sanches: "Psg sempre prima opzione, decisivo Campos"

"Il Psg è un club in cui sarei voluto andare più volte - ha spiegato il campione d'Europa 2016 -. In passato quando giocavo in Germania c'erano state delle situazioni ma non si sono mai concretizzate. La mia prima opzione è sempre stata quella di restare in Francia e giocare al Psg. Sono sicuro che sia una buona scelta, l'ho fatta a prescindere da tutto e il progetto è buono". Sanches a Parigi ha ritrovato Galtier e Campos: "Conoscere loro due mi aiuta, ho parlato di più con Luis, dopo che ha firmato con il Psg ci siamo messi subito in contatto, ha avuto un ruolo molto importante".