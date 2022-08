Milan, in arrivo Thiaw: l'identikit del difensore dello Schalke 04

Il lungo inseguimento del Milan al difensore centrale destinato a completare il pacchetto che già comprende i titolari Fikayo Tomori e Pierre Kalulu e la “chioccia” Simon Kjaer sta per essere coronato con l’acquisto di Malick Thiaw.

Milan, in arrivo Malick Thiaw Come ammesso da Stefano Pioli durante il post-partita della gara contro il Bologna, il centrale tedesco classe 2001 dovrebbe arrivare presto a Milanello per mettere le proprie qualità a disposizione del gruppo in vista del via del primo tour ravvicinato di partite, tra campionato e Champions League.

Malick Thiaw, la consacrazione allo Schalke dopo due bocciature eccellenti Thiaw è un vero e proprio cittadino del mondo, essendo nato in Germania, a Düsseldorf da padre senegalese e madre finlandese. La sua carriera si è svolta finora interamente in patria, ma per sbocciare Malick ha dovuto aspettare l’approdo allo Schalke 04, nel 2015, dopo i primi passi mossi tra il club della propria città, il Fortuna Düsseldorf, e poi due vivai importanti come quello del Bayer Leverkusen e del Borussia Moenchengladbach, che evidentemente non hanno avuto la fiducia necessaria verso un giocatore che conta una trentina di presenze in Bundesliga con lo Schalke, maturate nel 2020-‘21, del quale è stato una colonna anche nella stagione dell’immediato ritorno nel massimo campionato dopo la retrocessione del 2021.