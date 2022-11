“Brahim Diaz tornerà al Real Madrid a fine stagione”

Brahim Diaz bussa alla porta della Spagna e del Real Madrid . Come scrive As, lo spagnolo del Milan a fine stagione tornerà sicuramente alla Casa Blanca, avendo esaurito i due anni di prestito in rossonero. Tornerà più maturo e con molta esperienza in più – ha giocato già 93 partite con gli uomini di Pioli da quando è arrivato. E sta facendo il possibile per conquistare anche Luis Enrique , in attesa che il selezionatore della Spagna, il prossimo 11 novembre, sveli la lista di chi andrà ai Mondiali.

Con il 10 sulle spalle, nemmeno l'arrivo di Charles De Ketelaere , grande scommessa del Milan, ha impedito a Brahim di brillare in Serie A con prestazioni, riconoscimenti e partite scintillanti,come quella contro la Juve con il “gol maradoniano”. Con i bianconeri protesi alla ricerca del pareggio, il fantasista rossonero ha rubato palla a centrocampo e si è involato fino a Szczesny , battendo poi il portiere polacco. La Serie A, sul suo sito ufficiale, ha annunciato che i lettori hanno scelto questo come gol del mese di ottobre. Brahim ha ricevuto anche il premio come miglior calciatore di ottobre per il Milan, davanti a Leao, Tonali e Gabbia . As ricorda poi anche la doppietta contro il Monza : in entrambe le partite è stato eletto Mvp.

I numeri di Brahim Diaz

Secondo Olocip, Brahim è il secondo miglior calciatore del Milan in questa stagione. Con le sue azioni, Leao ha generato 5,32 gol in più del previsto per la sua squadra, poi ecco lo spagnolo con 4,16, che significa decimo posto in A. Numeri ottenuti pur partendo spesso dalla panchina e avendo giocato finora appena 461 minuti. Alternatosi spesso con De Ketelaere, per il quale il Milan ha speso 32 milioni di euro in estate. Ma capace di segnare 4 gol, eguagliando la sua migliore stagione da professionista, accompagnati da un assist, il che significa che partecipa a un gol ogni 92,2 minuti. Solo Rodrygo e Musiala fanno meglio di lui, come da classifica di Football Wonderkids, tra gli Under 23 nei cinque campionati maggiori: 1,18 ogni 90 minuti.

“Brahim, il momento ideale per convincere Luis Enrique”

Brahim sembra aver scelto il momento giusto per convincere Luis Enrique. Il ct ha un nucleo di giocatori di fiducia, ma ha sempre una sorpresa nella manica. E questa potrebbe essere proprio Brahim. Non sarebbe la sua prima chiamata in Nazionale: a novembre 2021 è stato convocato per le partite contro Grecia e Svezia, ma non è sceso in campo.

“Brahim, con il Real Madrid contratto fino al 2025”

Brahim ha il contratto con il Real Madrid in scadenza nel 2025. E lui farà di tutto per conquistarsi un posto nella rosa 2023-2024. Del resto, in casa madridista, hanno sempre dimostrato di credere in questo talento ora 23enne, fin da quando lo acquistarono per 17 milioni di euro nel gennaio del 2019 dal Manchester City.

Il Milan ha provato in tutti i modi a strappare un'opzione di acquisto, senza riuscirci per l'opposizione delle merengues. Negli uffici del Real sono stati chiari: dopo il biennio di prestito, tornerà a Madrid. Nel frattempo, lunedì potrebbe anche venire sorteggiato, per gli ottavi di Champions, proprio contro la squadra di Ancelotti, La 'sua'.