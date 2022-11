“Milan, Aouar pista molto calda”

Laurent Blanc ha fatto resuscitare Houssem Aouar al Lione . Il calciatore della nazionale francese nelle ultime cinque partite di Ligue 1 è tornato a essere titolare dopo che l'olandese Bosz lo aveva praticamente messo alla porta. Ma proprio Aouar ha il contratto in scadenza a giugno e tra i club che seguono molto da vicino il giocatore di 24 anni, fa sapere FootMercato, c'è il Milan , che negli ultimi anni ha spesso pescato in Francia.

“Su Aouar anche Napoli, Roma, Betis, Siviglia e Real Sociedad”

Il Milan è in buona compagnia perché ci sono numerosi altri club che stanno seguendo con attenzione la situazione. C'è il Napoli, per esempio, così come tre spagnole: Betis Siviglia, Siviglia e Real Sociedad. E si è parlato pure della Roma. Secondo il sito francese, però, i rossoneri sarebbero in vantaggio. Oltre alle qualità del centrocampista, piace il fatto che da gennaio sarà libero di trattare. Dall'altra parte c'è un Aouar che vorrebbe un club ambizioso e il Milan potrebbe essere quello giusto.