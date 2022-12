“Milan pronto a riportare Ronaldo in Italia”

Da un portoghese all'altro. Clamorosa indiscrezione dal quotidiano catalano El Nacional: il Milan potrebbe riportare in Italia Cristiano Ronaldo già a gennaio qualora dovesse esserci la cessione di Rafael Leao, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo. La trattativa vedrebbe in prima linea il procuratore di Cr7, ossia Jorge Mendes, che è anche l'agente di Leao.