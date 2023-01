Milan, tra i pali Sergio Rico oltre a Vasquez

MILANO - Con un contratto firmato fino al 30 giugno 2026, il Milan ha ufficializzato l’acquisto del portiere colombiano Devis Vasquez, prelevato dal Club Guaranì per 450 mila euro. Il ventiquattrenne indosserà la maglia numero 77 e potrebbe non essere l’unico acquisto in porta nel mercato di gennaio. I tempi di recupero di Mike Maignan si sono notevolmente allungati e la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta guardando attorno per prendere un portiere in prestito, soluzione tampone che permetterebbe a Maignan di rientrare con calma e senza forzare i tempi. La situazione fisica dell’ex Lille non è semplice, al momento non può permettersi di accelerare per non produrre ulteriori danni al polpaccio. L’incertezza sul rientro spinge il Milan a cercare un sostituto che sia già pronto, e l’ultimo nome è quello di Sergio Rico, terzo portiere del Psg alle spalle di Donnarumma e Navas. Quest’anno nemmeno una presenza per il 29enne spagnolo, che in passato in patria era visto come l’erede di Iker Casillas ma poi col tempo non è stato all’altezza delle attese. Il Milan ne sta parlando con i suoi agenti, si ragiona sulla base del prestito di sei mesi. Questo permetterebbe allo spagnolo ex Siviglia di giocare al Milan in attesa del rientro di Maignan invece che sostare come terzo portiere in panchina a Parigi. Il Milan oltre Sergio Rico valuta anche altri profili, e per giungo ha ancora l’obiettivo di prendere Marco Sportiello a parametro zero dall’Atalanta.