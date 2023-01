Aouar, il jolly del Milan a parametro zero per l’estate

MILANO - Houssem Aouar può essere l’occasione per il mercato estivo del Milan. Il francese compirà 25 anni proprio il prossimo 30 giugno, data di scadenza del suo contratto con il Lione, ed è dunque ancora abbastanza giovane per compiere il salto definitivo di una big. Aouar è un giocatore che tecnicamente piace molto ai rossoneri, può essere schierato in diversi ruoli e questo lo rende un potenziale jolly tra centrocampo e trequarti. In passato è stato corteggiato da club di Premier League come l’Arsenal e il Lione aveva rifiutato proposte di cinquanta milioni pur di trattenerlo in squadra, ma le trattative per il rinnovo non sono andate per il verso giusto e ora i francesi rischiano di perderlo a zero. Il Milan è interessato ma ci sarebbe da battere una folta concorrenza. Anche altri club italiani hanno chiesto informazioni al suo entourage, per capire la fattibilità dell’operazione tra commissioni e potenziale ingaggio. Aouar sarebbe entusiasta di un’esperienza al Milan dove ci sarebbero tanti connazionali, e in un progetto che sta crescendo a vista d’occhio. Nelle prossime settimane potrebbero esserci contatti tra le parti, tuttavia dalla Spagna arrivano indiscrezioni di un forte pressing del Betis Siviglia, arrivato a offrire 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore per ora vorrebbe aspettare la chiamata del Milan o di società di Premier.