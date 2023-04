Milan, Theo Hernandez può partire

Rumors di mercato

L’idea di base del Milan è provare a trattenere i migliori, ma è anche vero che se dovessero arrivare proposte irrinunciabili il club le valuterà. In un calcio italiano sempre più in difficoltà e con un divario economico enorme con la Premier League, sarebbe complicato qualora giungessero formazioni straniere in pressing sul terzino sinistro rossonero. E secondo le ultime indiscrezioni che girano in ambienti di calciomercato, le squadre inglesi in estate potrebbero provarci per il milanista. Theo Hernandez è una delle eccellenze della rosa di Pioli, un giocatore cresciuto enormemente nella sua esperienza italiana e che ha sempre messo il Milan al primo posto, come testimonia il rinnovo di contratto nel mese di gennaio di un anno fa quando la squadra non aveva ancora vinto il titolo. Un atto di amore nei confronti dei colori e del progetto. Ma nel calcio tutto può cambiare dal una stagione all’altra e recentemente si registrano spifferi su una possibile offensiva nei confronti del terzino milanista da parte di società straniere. Per il Milan sarà vitale la qualificazione alla prossima Champions League, indispensabile arrivare nei primi quattro posti specialmente per motivi finanziarie, successivamente si ascolteranno le proposte che eventualmente arriveranno per i gioielli milanisti.

Profili

Tuttavia Maldini e Massara non restano fermi a guardare, e si muovono per trovare profili adatti alla squadra, anche nel ruolo di terzino sinistro. In Italia interessa Fabiano Parisi (22 anni) dell’Empoli, in questo caso sarebbe indicato più come vice Theo Hernandez. Dal Portogallo invece continuano ad accostare il nome di Alejandro Grimaldo (27 anni) del Benfica ai colori rossoneri. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare un affare per il Milan puntare su un parametro zero. Lo spagnolo quest’anno in 24 presenze con la società portoghese ha totalizzato quattro reti e dieci assist.