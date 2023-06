Milan, ora si spende: scatto per Thuram, torna l'idea Pulisic

Thuram-Milan: 5 milioni per convincerlo

Il Milan si è spinto fino a 5 milioni di euro per convincerlo, una cifra inferiore rispetto a quella che il Psg aveva messo sul tavolo. Ma la squadra di Parigi ha mollato la presa negli ultimi giorni e dalla Francia fanno sapere che il giocatore ha comunicato al club che non ha intenzione di firmare per loro. Questo ha consentito a Giorgio Furlani di realizzare uno scatto in avanti e portarsi in pole position per Thuram. Il Milan vuole cogliere l’occasione perché ha individuato in Marcus l’uomo giusto per alternarsi con Giroud, mentre come terza punta potrebbe rimanere Colombo. Il figlio di Lilian è sempre stato un estimatore della squadra rossonera, infatti da bambino, quando il papà giocava alla Juve, tifava per Sheva e compagni. Nato a Parma, Thuram ha già avuto più di un colloquio con Pioli che desidererebbe portarlo in rossonero. Restando al reparto d’attacco, sono in uscita Messias, Origi e Rebic e qualcosa all’estero per gli ultimi due comincia a muoversi.

La trequarti con Pulisic

Il reparto offensivo prevede un restyling anche sulla trequarti, con almeno un centrale e un esterno da posizionare dietro la punta. I rossoneri avevano sondato tempo fa Christian Pulisic del Chelsea, pista che poi si era raffreddata nel corso dei mesi. Ma da quando c’è stata la rivoluzione ai vertici societari e Maldini e Massara sono stati allontanati, il nome dell’americano è tornato di monda. Anche perché i Blues stanno sfoltendo e cedendo gli esuberi, così il Milan potrebbe inserirsi sul 24enne con passaporto croato. I rapporti con il Chelsea sono ottimi, anche grazie alla conoscenza tra le due proprietà americane, così l’operazione non sembra essere impossibile. Al Milan piace anche l’esterno destro del Villarreal, Samuel Chukwueze, ragazzo nigeriano di 24 anni che ha già aperto ad un trasferimento in rossonero. Vorrebbe quattro milioni di euro per passare al Milan, mentre il Villarreal ha sparato alto, oltre 30 milioni, nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno del 2024. Moncada sta avendo contatti continui con la famiglia di Arda Guler, fantasista turco seguito dagli scout rossoneri da oltre un anno. Il problema è la folta concorrenza straniera, infatti Real Madrid e Barcellona sono piombate da tempo con offerte importanti al Fenerbahce. Il trequartista classe 2005 si potrebbe prendere pagando la clausola da 17,5 milioni, ma a fare la differenza saranno le commissioni alla famiglia. Al momento la richiesta d’ingaggio è alta per un 18enne, ma per un talento del suo calibro qualsiasi squadra potrebbe fare uno sforzo economico.