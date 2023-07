Milan, Reijnders è in arrivo: tutte le cifre dell'affare

MILANO - Il Milan è vicinissimo a Tijjani Reijnders. Il club rossonero è fiducioso di riuscire a trovare un accordo per il centrocampista olandese e metterlo a disposizione di Stefano Pioli. Il raduno di Milanello si avvicina (lunedì il primo allenamento) e il tecnico rossonero ha bisogno di rinforzi in mediana oltre a Loftus-Cheek. Reijnders ha già un accordo con il Milan a circa due milioni di euro a stagione, ora la trattativa è passata a livello di club e mancano pochi milioni perché il Milan possa trovare l’accordo con l’Az Alkmaar. La fiducia è crescente e dalle parti di via Aldo Rossi vorrebbero concludere l’affare per meno di venti milioni di euro. Operazione che consentirebbe ai rossoneri di avere un giocatore di qualità davanti la difesa, soprattutto in assenza di Bennacer che potrebbe tornare addirittura nel 2024 a causa dell’infortunio. Dunque il Milan è vicino a Reijnders ma non si fermerà all’olandese. Nel mirino c’è anche Yunus Musah del Valencia e anche in questo caso l’ad Giorgio Furlani ha messo in atto una strategia di attesa, dopo aver avvisato il club spagnolo di aver intrapreso un dialogo con il giocatore. Con Musah infatti c’è già l’accordo di massima, ora bisogna intensificare con il Valencia per chiudere sui 20 milioni.

Luka Romero arriva a Milanello

Tra oggi e domani il Milan farà effettuare le visite a un altro acquisto. Si tratta del parametro zero Luka Romero che in queste ore è atteso in città. Il diciottenne, svincolato dalla Lazio al 30 giugno, sarà il terzo arrivo dopo Sportiello e Loftus-Cheek. In sede, a Casa Milan, lo valutano come acquisto in stile Kalulu, ovvero a basso costo che però può avere una resa importante nei prossimi anni. Infatti Romero verrà valutato durante il ritiro estivo e poi toccherà a Pioli decidere se tenerlo per il resto della stagione o cederlo in prestito.

Milan, obiettivo americano

Christian Pulisic vuole solamente il Milan e lo ha ribadito più volte al Chelsea. L’offerta del Lione non ha tentato l’americano, che spera di aggregarsi presto alla squadra di Pioli. C’è ancora distanza economica tra le parti, ma il club rossonero conta di chiudere per poco più di 15 milioni di euro, mentre i Blues ne chiedono 25. Pulisic per accettare il Milan si è decurtato parte dello stipendio, ritenendo la soluzione italiana la migliore possibile per il prosieguo della carriera e per riprendere fiducia nei propri mezzi dopo due anni complicati. I rossoneri valutano Pulisic circa 15 milioni di euro e non vorrebbero alzare troppo la posta in gioco, specialmente perché si tratta di un giocatore in scadenza di contratto. I londinesi invece sperano di recuperare una parte dell’investimento effettuato nel 2019 quando strapparono Pulisic dal Borussia Dortmund per 64 milioni di euro. Sarebbe un colpo importante per il Milan anche sotto l’aspetto del marketing essendo Pulisic una stella della nazionale Usa. Il Milan lavora anche su Alvaro Morata dell’Atletico Madrid e vuole vederci chiaro sulla clausola. Le versioni discordanti sulla cifra hanno portato i rossoneri a effettuare ulteriori approfondimenti. In attacco l’arrivo di Pulisic non escluderebbe quello di Samuel Chukwueze del Villarreal che però continua a chiedere una cifra di oltre 30 milioni di euro. Pioli lo ha individuato come un vero upgrade della corsia destra, per realizzare un attacco di rapidità e qualità.