Milan, Calafiori scelto come vice Theo: con il Basilea si fa sul serio

Il Fenerbahce è pronto ad alzare l’offerta per Rade Krunic fino a 7 milioni di euro . Così il club turco sta tentando il Milan, che ora dovrà scegliere cosa fare con il centrocampista bosniaco. Krunic infatti ha già accettato una ricca offerta economica del Fenerbahce, che gli farà triplicare lo stipendio (si parla di oltre 3 milioni a stagione). Ma la proposta da 7 milioni, qualora arrivasse, sarebbe ancora troppo bassa nelle idee del club rossonero, che vorrebbe tenere Krunic. Anche perché i turchi vorrebbero pagare a rate, altro ostacolo da superare. Il Milan conta di ottenere almeno 12-13 milioni, se non di più, per il 30enne ex Empoli. Serve dunque uno sforzo non indifferente del Fenerbahce per mettere seriamente le mani su Krunic. Il club di Istanbul nei giorni scorsi per convincere il rossonero ha utilizzato anche la carta Dzeko, amico di Krunic e compagno di nazionale. Il Milan, tuttavia, non si sta facendo trovare impreparato e ha messo gli occhi su Nicolas Dominguez del Bologna e Marten De Roon dell’ Atalanta in casa di partenza di Krunic.

Calafiori vice Hernandez

Il Milan dopo otto acquisti è ancora concentrato sul mercato in entrata e in questo mese di agosto si focalizzerà su alcuni ruoli specifici come il terzino sinistro. I rossoneri infatti hanno praticamente bloccato Riccardo Calafiori, 21 anni del Basilea, nato e cresciuto nelle giovanili della Roma. Il Milan ha una promessa con il difensore, lo vorrebbe prendere in prestito mentre il Basilea cerca di inserire un obbligo di riscatto. Potrebbe essere lui il vice Theo Hernandez per la prossima stagione. In partenza infatti c’è Ballo-Tourè, che sta trattando sia col Bologna ma anche con il Werder Brema, e proprio ieri è arrivata una proposta verbale al Milan da 3 milioni, per ora respinta dal club rossonero perché ne vorrebbe uno in più per concludere l’affare. Il nazionale senegalese aveva scartato la proposta del Fulham che invece economicamente era la più conveniente per il Milan in quanto avrebbe ottenuto circa cinque milioni di euro.

De Ketelaere-Atalanta in chiusura

Ultime ore in rossonero per Charles De Ketelaere, che tra oggi e domani dovrebbe passare all’Atalanta. Ieri il trequartista belga si è allenato con il resto della squadra a Milanello, come da programma, ma presto svuoterà l’armadietto per legarsi ai bergamaschi. Arrivano sempre più dettagli sulle cifre che Milan e Atalanta hanno stipulato per concordare l’affare. I rossoneri cederanno De Ketelaere in prestito oneroso di 3 milioni, con diritto di riscatto a 23 milioni, più dei bonus in base agli obiettivi di squadra che arriveranno ad un massimo di 4 milioni. L’ingaggio di Charles sarà interamente pagato dall’Atalanta, mentre il Milan si è riservato il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Non ci saranno opzioni di controriscatto per i rossoneri. Un affare che soddisfa tutte le parti in causa.