Milan, Pellegrino è il nono acquisto. Poi tocca all’attacco

MILANO - Tutto fatto per il nono acquisto del Milan: Marco Pellegrino sarà un nuovo giocatore rossonero. Il difensore argentino stasera sbarcherà a Linate (in concomitanza con il finale di partita dei rossoneri a Bologna) e domani in mattinata svolgerà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Diavolo. Gli ultimi dettagli tra il Milan e l’Atletico Platense sono stati sistemati ieri a metà giornata, l’affare si è concluso per 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore della società sudamericana. Il presidente del Platense era sbarcato a Milano con l’intenzione di vendere il giocatore a 8 milioni di euro, ma dopo tre giorni di trattative le sue società hanno concordato la cifra che ha reso tutti soddisfatti. Il centrale difensivo ha passaporto comunitario, di piede macino e sarà molto utile a Stefano Pioli nelle rotazioni. Non è ancora pronto per un debutto nel breve periodo ma comincerà a lavorare a Milanello tra un paio di giorni insieme a Tomori, Kjaer e Thiaw per ambientarsi prima possibile. Pellegrino viene descritto come un giocatore roccioso e bravo nella marcatura, può essere schierato sia in una difesa a tre che in un modulo che prevede quattro difensori. Sarà il ventisettesimo argentino della storia del Milan.