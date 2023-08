Il Milan ci riprova: assalto a Taremi

MILANO - Si tratta a oltranza, sperando che la resistenza del Porto ceda. Il cerchio si stringe attorno a Taremi , ultimo nome realmente rimasto nella lista rossonera: per il decimo colpo nel mercato milanista , c'è una barriera piuttosto impegnativa da superare. Laddove l'attaccante iraniano, in scadenza contrattuale e non intenzionato a rinnovare col Porto , ha ancora addosso un'etichetta da 25 milioni di euro . Condizioni improponibili per il Milan , che arriva a offrirne al massimo una quindicina. Oltre non andrà, vista la condizione che ha Taremi di svincolato tra meno di un anno. Ad acuire la necessità di un'altra punta hanno contribuito le parole di Stefano Pioli due sere fa al termine del poker sul Torino . Al Milan non manca il materiale umano, però, nel caso questi cinque giorni non dovessero produrre un'operazione. E il Porto , per adesso, non si fa spaventare dalla prospettiva di perdere Taremi a parametro zero il prossimo giugno . Dopo aver sondato le possibilità di Ekitike e Broja , Taremi rappresenta l’ultima occasione. A quindici milioni, il massimo che il Milan ora è disposto a proporre, lo sarebbe di sicuro.

Milan, completamento ideale

Le soluzioni, quindi. Lorenzo Colombo è sul mercato (il Monza aspetta il via-libera), ma il Milan se lo tiene come alternativa qualora non dovessero arrivare altri rinforzi nel reparto. Quindi situazione in divenire a quattro giorni dallo stop del mercato. Okafor, arrivato a Milano in questa sessione, sarebbe il primo ricambio di Leao - quindi esterno del tridente - ma potrebbe anche sostituire il francese. Chiaro che il nome di Taremi va subito collegato allo spessore internazionale da dare al Milan. Un po' come lo stesso Giroud, diventato rossonero due anni fa col titolo di campione d'Europa appena conquistato. Taremi, anche a 31 anni, sarebbe il completamento ideale in un Milan che nella fase realizzativa ha già detto la sua: sei gol segnati in due giornate, era dal 2014 che non veniva prodotta una partenza simile in fatto di reti. La partita di campionato in scaletta stasera, per il Porto, farà probabilmente dilatare di qualche ora i tempi del nuovo dialogo con Furlani e Moncada: Taremi ha già dato il proprio benestare a trasferirsi nel Milan, ma finché la trattativa non decolla davvero l'attaccante resta a disposizione dei portoghesi. Venerdì sera si chiude, il Milan sarà sul campo dell'Olimpico per il riscaldamento della partita con la Roma in quel momento. Rinfrancato, in questo inizio di settimana, dalla forma invidiabile di Olivier Giroud.

Milan, tre esuberi da piazzare

Non cambia però l'intenzione di dotarsi del vice-Giroud quanto prima. Il Milan ha sempre in casa Origi, come esubero, ormai da mesi. Per il belga non è escluso un futuro ancora in Italia: ci sta pensando l'Udinese, così come resta viva la pista che porta allo Sheffield. Incerto il destino di Ballo-Touré - che piace al Werder Brema, dopo il doppio rifiuto a Fulham e Nizza - mentre resta da sistemare anche Saelemaekers. Un altro belga si saluti, a dispetto della colonia che c'era al Milan un anno fa.

