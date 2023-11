Taremi, il presidente del Porto duro: "Dal Milan offerte ridicole"

PORTO (PORTOGALLO) - Parole al veleno quelle di Pinto da Costa : il presidente del Porto ha attaccato il Milan ai microfoni del portale 'Sic'. Il motivo? La trattativa - poi sfumata - che avrebbe potuto portare l'attaccante iraniano Mehdi Taremi a Milano , sponda rossonera, nell'ultima sessione di calciomercato : "Sì, il Milan ha provato a prendere Taremi ma con offerte ridicole, non è stato nemmeno possibile parlare . Non c'è stata nessuna proposta, nemmeno vicina alla sua clausola".

Taremi, Da Costa rincara la dose: "Datemi dieci milioni e rinnova"

L'attaccante classe 1992, seguito con attenzione anche dall'Inter per il mercato di gennaio, è uno dei pezzi pregiati della rosa dei Dragoes: "Taremi? Ha offerte che non ha ancora accettato per andare a guadagnare dieci milioni all'anno", ha rivelato il presidente del Porto da Costa. "Mi chiedono 'rinnova Taremi', io dico 'ok signori, datemi dieci milioni per Taremi e altri dieci per il fisco e io rinnovo il contratto'".