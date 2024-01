Gabbia torna al Milan dal Villarreal: "Pioli mi ha chiesto una cosa"

Mattia Gabbia è atterrato a Bergamo e appresta a raggiungere Milano . Il difensore classe 1999 ha interrotto con sei mesi di anticipo il suo prestito al Villarreal per fare ritorno al Milan , che lo lo ha richiamato per fronteggiare i tanti infortuni muscolari con cui Pioli e i rossoneri stanno facendo i conti.

Gabbia: "Pioli mi ha chiesto se stessi bene, con lui ho un bel rapporto"

Gabbia ha commentato: “Sono molto contento, pronto e carico. Spero siano mesi belli per me e la squadra. Al Villarreal mi sono trovato bene. Sono felice la società abbia pensato a me per aiutare la squadra. Pioli mi ha chiesto se stessi bene. Abbiamo parlato di questo, ho sempre avuto un bel rapporto con lui. L’obiettivo è fare felici i tifosi, cercare di raggiungere grandi obiettivi. Non ho sentito Ibra, ma sarà affascinante vederlo in un ruolo diverso”.