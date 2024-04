Il Milan pensa al dopo Pioli: c'è l'idea Martinez

MILANO - Il nome in prima fila per la panchina rossonera era e resta quello di Julen Lopetegui, con il quale si ragiona sulla base di un accordo triennale. Il tecnico spagnolo ha già incontrato due volte Moncada e ora aspetta la mossa definitiva del Milan, pur essendo già da tempo nell’orbita del West Ham. La sua candidatura ha diviso gli umori della piazza milanista e forse anche per questo, ma certo non solo per questo, potrebbe esserci qualche ripensamento all’interno dello staff dirigenziale rossonero. Ecco perché nelle ultime ore è stato effettuato un altro sondaggio, ancora per un tecnico straniero, ancora per uno spagnolo. Si tratta di Roberto Martinez, il tecnico che ha portato il Belgio al terzo posto nel Mondiale in Russia del 2018 e che ora si prepara a vivere Euro 2024 al timone del Portogallo, cui sarebbe legato da un contratto fino al 2026. In ogni caso, Lopetegui resta in pole per la successione alla panchina di Stefano Pioli. L’attuale tecnico rossonero lascia in dote al suo erede la qualificazione in Champions maturata aritmeticamente lunedì sera, nella notte incubo contro l’Inter. Resta da blindare il secondo posto (o il terzo, se alle spalle della Juve), per assicurarsi anche il pass per la Supercoppa Italiana.