Milan alla francese: con Fonseca, ecco Tiago Santos

MILANO - Mentre la squadra è dall'altra parte del pianeta, certi movimenti sono subordinati alle grandi manovre per la panchina. Il futuro del Milan si chiama Paulo Fonseca , segna la ripartenza rossonera e a cascata il mercato passerà anche dalle sue valutazioni. Non ci sono rivoluzioni nei codici di questa società, aspettando che ogni trattativa entri nel vivo. Ma la difesa fin d'ora ha un focus speciale : i dieci gol presi nelle ultime quattro giornate - 49 in campionato e 69 in tutta la stagione - hanno ingrandito la necessità del Milan , una specie di grido d'allarme . Il rimedio può arrivare dalla Francia , proprio come Fonseca : l'idea di “portarsi” Tiago Santos dal Lilla è concreta: si tratta di uno degli esterni più promettenti del Portogallo . E nella squadra francese è stato titolare fisso . Insomma, un fedelissimo dell'allenatore che può farne un perno anche nel prossimo Milan . Il profilo che stuzzica, sempre dalla Ligue 1 , è anche quello di Brassier del Brest : parla per lui il campionato altisonante appena disputato, con tanto di qualificazione alla Champions League .

Milan, insistenza sulla Ligue 1

Insomma, l'occhio clinico verso il campionato francese - che il club rossonero ha sempre avuto - vale a maggior ragione per via della scelta che in panchina ricade su Fonseca. Brassier, per esempio, ha già su di sé anche l'attenzione del Marsiglia: dovrà tenerne conto il Milan, tanto più che il contratto del difensore scade tra un anno. Ci sarà, in ogni caso, più insistenza di quella che il Milan ha messo sulla tavola del mercato nelle ultime sessioni per un difensore: Thiaw è l'ultimo centrale prelevato dal club, storia dell'estate 2022. Sono passati due anni da allora, erano i tempi immediatamente successivi allo scudetto. Dopodiché, diversi assalti andati a vuoto. Il Milan ricomincerà anche dalla conferma di Gabbia, girato di recente in prestito al Villarreal ma ora destinato a restare alla base.

Milan, grandi firme

C'è da sferrare l'assalto a Guirassy, quanto prima. Il Milan ha messo nel mirino il secondo classificato – dietro Kane – nella classifica della Scarpa d'oro. L'attaccante dello Stoccarda ha concluso la stagione con trenta gol in altrettante partite, numeri imponenti come quelli che alla dirigenza rossonera vengono messi davanti al di là del costo della clausola. Guirassy va oltre i 17,5 milioni, costo solo apparente: settimana scorso il club tedesco ha incontrato il Milan, si è parlato anche di possibili contropartite per arrivare all'attaccante. Allo Stoccarda interessano Kalulu, Thiaw e il giovane Simic che non è ancora entrato nel vivo dei discorsi di un rinnovo col Milan. Il rischio è quello che la concorrenza europea per Guirassy si allarghi di colpo. Per Zirkzee, oltre ai 40 milioni di clausola, servono altri 15 di commissioni.