MIlan, Fonseca in arrivo: in valigia c’è Tiago Santos

Dopo gli affari Leao e Maignan , il Milan potrebbe pescare ancora dal Lilla il prossimo acquisto estivo. Stavolta gli occhi della dirigenza milanista sono rivolti verso il terzino destro Tiago Santos, classe 2002 , autore di 29 presenze e una rete in Ligue1. Reduce da una buona stagione con la formazione francese, Santos sarebbe una delle richieste di Paulo Fonseca per il futuro della fascia destra. Il terzino portoghese è destinato a crescere nei prossimi mesi e dopo l’esperienza a Lilla potrebbe seguire Fonseca nell’avventura in Italia. I rossoneri sono interessati da tempo, ad oggi non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale ma presto potrebbero inviarla. La valutazione che ne fa il club rossonero è di circa 12 milioni di euro, e con l’aggiunta di alcuni bonus si potrebbe anche concludere l’affare. Bisognerà prima trovare un accordo di massima con Jorge Mendes, procuratore del terzino destro, ma sarebbe una mossa che l’agenzia di Santos vedrebbe positivamente per la crescita del giocatore. Mendes infatti avrebbe due giocatori nella stessa squadra (anche su Leao da anni c’è la sua influenza) e nei prossimi giorni si lavorerà in questa direzione. Il direttore dell’area tecnica, Geoffrey Moncada, conosce bene il campionato francese e ha visto più volte come giocano sia Santos che il Lilla.

Tiago Santos, le carattistiche

Si tratta di un terzino di spinta che si contraddistingue per dinamismo ed esplosività. Dovrà ancora crescere dal punto di vista tattico, ma assicurerebbe corsa costante sulla fascia destra. Santos viene visto come l’alternativa di Calabria e Florenzi, in caso di arrivo a Milano si giocherà il posto con gli altri due esterni. Invece per Pierre Kalulu è previsto lo spostamento in pianta stabile nel ruolo di centrale, soprattutto ora che Kjaer ha concluso la sua esperienza col Diavolo. Saranno ragionamenti che attuerà Fonseca dopo aver visto la squadra a Milanello durante il ritiro estivo, ma le linee del mercato sono condivise con la dirigenza e Santos rappresenta un obiettivo valido.

Le altrenative

Nei giorni scorsi è emerso anche il nome di Emerson Royal, un’alternativa con qualche stagione in più alle spalle, in uscita dal Tottenham, dove non ha convinto. Il suo agente è stato in sede a Casa Milan per parlare con Moncada, il Milan ha preso informazioni e ha registrato la volontà del giocatore a cambiare nel corso dell’estate. I rossoneri stanno lavorando anche sul mediano è in prima fila c’è sempre Fofana del Monaco. Il centrale di centrocampo andrebbe ad aiutare la difesa a non prendere gol, e invertire un trend negativo che ha inciso notevolmente nella passata stagione sulla squadra di Pioli. Fofana porterebbe centimetri e muscoli in mezzo al campo, proprio ciò che è mancato al Milan in questi anni. Ma l’investimento maggiore il club lo farà sulla punta e si sta cercando l’uomo giusto.