Petrachi: “Fonseca pronto a firmare per il Milan. Quando era alla Roma…”

MILANO - Paulo Fonseca sembra ormai vicinissimo alla firma con il Milan , dove andrebbe a ereditare la panchina lasciata libera da Stefano Pioli. A confermarlo è anche Gianluca Petrachi, che lo portò alla Roma nell'estate del 201 9: "Gli ho mandato un grande in bocca al lupo ma è scaramantico e finché non firma, conoscendolo, non risponderà. Amici in comune mi dicono sia pronto per firmare" ha rivelato l'ex direttore giallorosso parlando del 51enne tecnico portoghese, reduce da una stagione positiva alla guida del Lille.

Petrachi e la scelta di Fonseca alla Roma nel 2019

"Lo scelsi per la Roma perché c’era un progetto legato alla valorizzazione dei giovani - ha raccontato Petrachi ai microfoni di 'TvPlay' -. Lui portava un calcio offensivo, voleva vincere le partite attraverso il gioco e lo trovavo preparato. Evidentemente lo scotto con l’Italia un filino si paga ma in giallorosso fece bene finché sono stato al suo fianco, poi è rimasto da solo, perché sono andato via, e nonostante tutto è andato bene. Io credo che i punti in campionato fatti da Fonseca non li ha fatti Mourinho nell’arco del suo triennio".

Fonseca verso il Milan, per Petrachi è l'uomo giusto

Dopo aver visto le sue quotazioni risalire in Ligue 1, ora Fonseca sembra destinato ad affrontare una nuova avventura in Italia anche se il suo nome non suscita entusiasmo in tutti i tifosi milanisti: "Fonseca ha il suo carattere, poi c’è chi lo sviscera in maniera prepotente o in maniera diversa. Magari si può pensare che Ancelotti sia tranquillo e si giudica solo per apparenza. Fonseca sapeva dire con grande stile ed eleganza ma sapeva anche usare un tono diverso con giocatori illustri. Ora avrà però una responsabilità importante, perché finora non ha mai avuto l'obbligo di vincere. Sono curioso di capire che tipo di risposta darà al Milan. Al Lille ha perso la qualificazione Champions agli ultimi secondi, ma ha fatto un capolavoro perché ha portato il gruppo più in alto possibile. Al Milan le pressioni sono diverse. Dovrà essere supportato, aiutato, perché credo che Pioli non sia stato aiutato tantissimo in questo ultimo anno e che abbia fatto da parafulmine di tante situazioni. Mi auguro che lo aiutino di più di Pioli, ma posso garantirvi che il Milan giocherà a trazione anteriore".

Petrachi sul mercato del Milan con Fonseca

Petrachi ha parlato poi del rapporto che Fonseca ha con il calciomercato: "Gli piace guardare su Wyscout i profili che vengono proposti. Non mi dava problemi, condividevo delle scelte con lui e c’era un confronto. Non so però al Milan cosa succederà. Moncada è un bravissimo scout, Ibrahimovic diventerà un grandissimo dirigente ma al momento non vedo un direttore sportivo".