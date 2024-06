Milan, Diogo Leite è l'erede di Kjaer. Assalto a Wieffer, Zirkzee resta il sogno

Il saluto a Simon Kjaer ha portato il Milan a interessarsi a nuovi volti per rinforzare il reparto difensivo. Nella sede rossonera hanno stilato una scaletta virtuale degli acquisti e anche se il difensore centrale non è al primo posto ( la priorità è naturalmente l’attaccante ), i dirigenti continuano ad avere contatti con agenti per fiondarsi su possibili opportunità. Diogo Leite dell'Union Berlino potrebbe essere l’uomo giusto per aggiungere una pedina in più in difesa. Lo stesso Paulo Fonseca ha dato parere positivo, lo conosce bene essendo portoghese, e rispetto ad altri nomi piace per la grossa stazza fisica, ideale per un centrale difensivo

Milan, quindici milioni per Diogo Leite

Alto 190 centimetri, Diogo Leite potrebbe essere ceduto per una quindicina di milioni più bonus. È reduce da una stagione complicata con l’Union Berlino, ha strappato la salvezza solamente nei minuti finali della Bundesliga e il prezzo non sarà esorbitante. Il difensore mancino, nativo di Porto, è cresciuto proprio nel settore giovanile nella famosa squadra portoghese, poi è passato in prestito al Braga e infine nel 2022 è stato acquistato dal club tedesco in prestito. L’anno successivo la formazione di Berlino lo ha preso a titolo definitivo dal Porto. Anche il Bayer Leverkusen ha mostrato interesse per il classe 1999.

Milan, le statistiche di Diogo Leite

Diogo Leite ha accumulato 40 presenze in tutte le competizioni e ha segnato anche una rete in Coppa di Germania, chiudendo la stagione con una media di 4,22 duelli aerei vinti a partita e 6,72 intercetti a partita. Nonostante l’eliminazione dell’Union Berlino in Champions League, si è fatto notare nella competizione internazionale con numeri importanti nella fase a gironi. È stato il primo difensore per distanza percorsa (72.4 Km), secondo per interventi difensivi (35) e terzo per palloni recuperati (49).