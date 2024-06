Il Milan stringe su Fofana: attenzione a Psg e Premier, tutte le cifre

MILANO - Il telefono degli agenti di Youssouf Fofana squilla sempre più spesso negli ultimi giorni. Il centrocampista della nazionale francese è un obiettivo di mercato per parecchie società europee, e tra queste c’è sicuramente il Milan. La squadra rossonera dopo un lungo corteggiamento, cominciato qualche mese fa, è pronta a sferrare l’offensiva decisiva per prendere il 25enne parigino. Tra i diversi profili analizzati dalla dirigenza milanista quello di Fofana è il nome che convince di più, l’elemento che consentirebbe alla squadra di Paulo Fonseca di migliorare in fase difensiva e di avere un ruba palloni in mediana. Moncada conosce bene la storia del giocatore, si è informato nelle scorse settimane con dei viaggi a Monaco per prendere tutte le informazioni necessarie. Il Milan si è convinto di voler fare questo investimento e presto intavolerà una trattativa con il Monaco.

Le cifre dell'affare

La formazione francese valuta Fofana tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma ha promesso al giocatore di lasciarlo partire al termine dell’Europeo, nonostante la scadenza del contratto sia fissata al 30 giugno del prossimo anno. Il Monaco non può tirare la corda sul prezzo, ma soprattutto è già entrato nell’ottica delle idee di salutare Fofana. Al Milan sono tutti convinti di puntare su Youssouf ma la stessa idea l’hanno avuta diverse altre squadre, a partire dalla Premier League. Fofana piace molto alle formazioni inglesi, e al solito Paris-Saint Germain. Il Milan grazie a Moncada conosce bene l’entourage del francese e proverà ad anticipare l’assalto degli altri club.

Fofana è l'uomo giusto

Dal punto di vista tattico Fofana è un giocatore molto duttile, capace di giocare da mediano puro ma anche da mezzala, e può adattarsi sia al 4-3-3 che al 4-2-3-1 che ha in mente Fonseca. Le sue qualità serviranno al Milan per aumentare il pressing a centrocampo, infatti viene visto come un motorino inesauribile capace di correre per i compagni e recuperare palloni nella zona nevralgica del campo. Il 25enne di origini ivoriane ha dimostrato tutto il suo valore nella scorsa stagione con il Monaco, una delle migliori di sempre.

Le alternative a Fofana

Il Milan punta Fofana ma tiene aperte altre porte per precauzione. Continua a piacere Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, mediano danese che ha chiesto di andare via durante l’estate. Il prezzo si aggira attorno ai venti milioni di euro e il Milan potrebbe attendere ancora qualche settimana per concedersi del tempo con Fofana, e poi dirottare le attenzioni su Hojbjerg se l’affare col francese non dovesse concretizzarsi. Non c’è solo il mercato in entrata per il Milan ma anche quello in uscita. Il Newcastle si è informato sul prezzo di Fikayo Tomori e ha registrato una richiesta di cinquanta milioni di euro. La squadra dove milita Sandro Tonali potrebbe pensare ad un nuovo affare con il Milan ad un anno esatto dall’acquisizione del centrocampista italiano pagato 70 milioni di euro. Mentre in Turchia qualche club ha chiesto informazioni per il prestito di Divock Origi.