Milan, tutto su Emerson Royal

La proposta del Milan

Sempre in Premier League ci sono società disposte ad investire su qualche giocatore del Milan. Il Newcastle, infatti, ha messo nel mirino Malick Thiaw, 22enne tedesco reduce da una stagione non esaltante anche a causa di un lungo infortunio. La società inglese potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni di euro mentre la richiesta del Milan sarebbe leggermente più alta. Ad oggi si tratta ancora di un sondaggio ma nei prossimi giorni l’operazione potrebbe entrare nel vivo. A un anno esatto dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, i due club potrebbero progettare un nuovo affare. Sempre in Inghilterra i rossoneri hanno chiesto nuovamente informazioni al Chelsea per il centrocampista Carney Chukwuemeka ma i Blues non vorrebbero concedere il giocatore in prestito. Dunque la trattativa per ora non è decollata, ma è possibile che si possa fare ad agosto con condizioni più semplici per il Milan. Tra i primissimi obiettivi per la mediana c’è Youssouf Fofana del Monaco, che dopo l’Europeo deciderà quale offerta accettare. I rossoneri sono in corsa e sperano di aver messo in atto le mosse giuste per anticipare la concorrenza e prendere Fofana per una ventina di milioni di euro.