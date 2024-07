Milan, Morata più vicino. Poi Fonseca sogna Abraham

Il Milan scalda i motori ed è pronto a partire finalmente sul mercato. La prossima settimana sono previsti i primi arrivi, soprattutto con l’affare Alvaro Morata in fase di chiusura. Lo ha fatto capire anche Zlatan Ibrahimovic in maniera criptica, come suo solito, attraverso i social. Lo svedese ha postato una foto in totale relax in piscina con la scritta: «La quiete prima della tempesta». Un avviso ai naviganti insomma, la calma prima di scatenarsi sul mercato con gli acquisti. D’altronde il countdown per l’arrivo di Morata è partito da qualche giorno e potrebbe concludersi proprio lunedì , dopo la finale dell’europeo tra Spagna e Inghilterra in programma domani sera in Germania. Gli occhi dei milanisti sono puntati tutti sul capitano della squadra di Luis de la Fuente, perché il Diavolo lo ha scelto come sostituto di Olivier Giroud per i prossimi quattro anni.

Milan, il contratto di Morata

Dal punto di vista contrattuale si stanno limando gli ultimi dettagli ma Morata dovrebbe guadagnare circa 5,5 milioni a stagione, e sostanzialmente ha già fatto sapere al Milan di voler accettare il progetto rossonero. L’attesa però è per l’annuncio finale che dovrà fare Morata da lunedì, quando dovrà dire addio a Diego Simeone e all’Atletico Madrid per intraprendere una nuova avventura al Milan. Morata nel corso di questi giorni ha ricevuto molte telefonate sia da Zlatan Ibrahimovic che dal tecnico Paulo Fonseca, e il portoghese lo ritiene l’acquisto ideale per il suo gioco.

La terza punta

Il Milan lavora anche ad un altro attaccante e nelle ultime ore ha iniziato a pensare più concretamente a Tammy Abraham della Roma, uno dei centravanti inseriti nella lista di Fonseca. Il Milan cerca un giocatore in più, non un elemento alternativo a Morata. Per ora la Roma non ha ricevuto nessuna richiesta ufficiale. Di sicuro non prenderebbe in considerazione alcuna proposta basata sul prestito: nel caso, l’inglese partirebbe solo a titolo definitivo, con una quotazione di 30 milioni di euro. Difficile per il Milan pensare di inserire contropartite tecniche vista la linea della Roma. II Diavolo sta pensando alla punta inglese per consegnare a Fonseca due attaccanti diversi per caratteristiche.

Primo obiettivo

Con l’arrivo del numero nove spagnolo si sbloccherà anche il mercato del Diavolo, pronto a mettere a segno altri tre innesti per rinforzare la rosa. Youssouf Fofana è il primo obiettivo per la mediana, un giocatore che Moncada insegue da tempo e recentemente è riuscito a strappare l’accordo economico sull’ingaggio e sulla durata del contratto (pronti cinque anni per il francese). Tuttavia serve ancora lavorare sul costo del cartellino e infatti il Milan è in contatto con il Monaco per abbassare il prezzo. I rossoneri vorrebbero spendere massimo 17-18 milioni con l’inserimento di bonus, mentre i francesi partono da una base di 25 milioni. La trattativa proseguirà anche nei prossimi giorni.