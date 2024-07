Il Milan vuole Samardzic, l'Udinese non fa sconti

MILANO - Primi contatti importanti tra Milan e Udinese per Lazar Samardzic . I rossoneri stanno studiando la soluzione migliore per tentare l’assalto al centrocampista offensivo serbo , e nelle scorse ore ci sono stati i primi approcci con la società friulana. Una richiesta d’informazioni per comprendere la valutazione che ne fa l’ Udinese e la fattibilità dell’operazione. La conferma arriva direttamente dal responsabile del mercato dei bianconeri Gianluca Nani : "C'è stato un contatto abbastanza veloce col Milan, ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale e nessuna trattativa". Il club di via Aldo Rossi si è informato sui costi dell’operazione e per Samardzic dovrà arrivare ad una cifra attorno ai 25 milioni di euro . Le strade per abbassare il prezzo sono due. La prima vede il Milan recuperare risorse con la cessione di uno o più giocatori in esubero, in modo da creare una base economica per tentare l’assalto al centrocampista serbo. La seconda prevede l’inserimento di contropartite tecniche ma bisognerà trovare il giocatore giusto che metta tutti d’accordo. Altro aspetto importante saranno eventuali bonus e la percentuale sulla futura rivendita a favore dei friulani, opzione molto gradita ai club.

Milan, la proposta all'Udinese per Samardzic

Anche perché l’Udinese al momento non ha bisogno di cedere e come ha confermato Nani aprirà una trattativa ufficiale solo davanti a richieste importanti: "Samardzic è un giocatore dell'Udinese, che noi non vogliamo vendere perché lo reputiamo importante. Poi se dovesse arrivare una proposta all'altezza, fa parte del nostro lavorarci e discuterne, sia col giocatore, che con l'entourage che con la squadra che vuole". La proposta all’altezza potrebbe arrivare dal Milan nei prossimi giorni, ma c’è ancora bisogno di studiare la modalità giusta per convincere la società bianconera. L’Udinese d’altronde sarebbe disposta a tenere il giocatore: "Non siamo noi che proponiamo Samardzic agli altri club. In questo momento, siamo contenti di tenerlo. Valutazione? Difficile valutare un giocatore che vuoi tenere, è importante per noi. Mi stupirei se non lo cercassero le altre squadre. È un giocatore forte".

Milan, la telefonata di Ibrahimovic

Il Milan ha avuto già una serie di telefonate con l’entourage del giocatore e ha trovato ampia disponibilità per un eventuale trasferimento in rossonero. E’ stato Zlatan Ibrahimovic in persona a mettersi in contatto con Samardzic per spiegargli il progetto e da parte del giocatore è arrivato subito l’ok. Le commissioni al papà-agente questa volta non dovrebbero rappresentare un ostacolo alla trattativa, diversamente da quanto successe la passata stagione quando Lazar era praticamente un nuovo giocatore dell’Inter ma poi l’operazione saltò per le commissioni. Per il centrocampista sono pronti cinque anni di contratto. Ora però va trovata l’intesa con l’Udinese e potrebbe essere la parte più difficile della trattativa, ma Fonseca aspetta fiducioso il suo uomo di qualità in mezzo al campo.

