Milan, che scatto sul mercato: spunta ancora Rabiot, stretta per Pavlovic

MILANO - Ulteriori passi avanti nell'affare Strahinja Pavlovic . Il Milan si è avvicinato ancora di più alla richiesta economica del Salisburgo per riuscire a prendere il difensore centrale e realizzare così il secondo colpo dell'estate. Il club rossonero è ottimista e fiducioso di prendere il gigante serbo e metterlo a disposizione di Paulo Fonseca in tempi brevi. Pavlovic pur di giocare con la maglia del Milan ha rifiutato pure una proposta dell' Atletico Madrid . Ore calde per provare la chiusura dell'operazione attorno ai venti milioni di euro, bonus compresi . Il Milan è in costante contatto con il Salisburgo . L'altra trattativa che ha ripreso quota è quella relativa a Emerson Royal , messa in stand-by nelle scorse settimane a causa delle richieste alte del Tottenham , di oltre 20 milioni. Ora sembra che il Milan si stia avvicinando sfruttando pure la voglia del giocatore.

Fofana, inserimento dell'Atletico Madrid e del Manchester United

Potrebbe complicarsi invece l'affare Youssouf Fofana con il Monaco a causa dell'inserimento di Atletico Madrid e Manchester United. Con l'entrata in gioco dei due club, i francesi hanno alzato le richieste sul cartellino. Il Milan aveva alzato la proposta attorno ai 15 milioni ma ora potrebbe non bastare. Sono ore di valutazioni e tra le opzioni per il centrocampo spunta di nuovo Adrien Rabiot, parametro zero dopo la conclusione dell'avventura con la Juve. Il problema qui è l'ingaggio da 7-8 milioni di euro, più le commissioni alla madre agente. Riflessioni su Richard Rios del Palmeiras che però costa 30 milioni ed è extracomunitario: con Pavlovic ed Emerson Royal per lui non ci sarebbe posto.

Milan, ora le cessioni: da Pobega a Thiaw

Si stanno trovando soluzioni per Pobega e Adli, così come per Saelemaekers che piace in Premier League. E proprio dal campionato inglese sono arrivati interessamenti concreti per Malick Thiaw. Il centrale tedesco è finito nel mirino del Newcastle che presto potrebbe mettere sul piatto una proposta importante. I rossoneri vorrebbero più di 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco