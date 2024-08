Vos, il gioiellino per il Milan: rinforzo in arrivo per Fonseca

Ancora mosse in entrata per il Milan che proverà fino all’ultimo a rinforzare la squadra in vista di una lunga stagione. Dopo i quattro acquisti messi a segno nel corso di questi tre mesi estivi, i rossoneri presto potrebbero aggiungerne un quinto. L’operazione è in corso e alle battute finali. Il Milan sta per prendere Silvano Vos, talento dell’Ajax che può rinforzare la linea mediana della squadra di Paulo Fonseca. Inoltre, poiché si tratta di un giocatore di 19 anni, il suo tesseramento non va ad intaccare il regolamento delle liste in quanto entrerebbe nella lista under 22. In queste ore è stato trovato un accordo totale tra Vos e il Milan per un contratto di cinque anni. Anche sulle commissioni e sull’ingaggio del centrocampista sono stati sistemati gli ultimi dettagli. Ora serve trovare un punto d’incontro tra le due società.