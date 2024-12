Milan, parla l'agente di Hernandez: "Theo vuole restare in rossonero"

MILANO - "Se vuole rimanere e rinnovare? E' sempre quello che ha fatto trasparire, è la verità, non si può cambiare la volontà del giocatore". Sono le parole di Manuel Garcia Quilon , agente di Theo Hernandez , intercettato all'uscita da Casa Milan , assicura che il suo assistito - relegato ieri in panchina da Fonseca per la sfida contro il Genoa - si vede ancora in rossonero.

Quilon, agente Hernandez: "Sul rinnovo di Theo vi dico che..."

L'agente del francese poi spiega: "Mia presenza in sede? Una riunione su questioni fiscali, sui guadagni, situazioni fiscali in Spagna e qui". Poi si sbilancia sul rinnovo del suo assistito, in scadenza il 30 giugno 2026: "Se ne abbiamo parlato? No, ma è sicuramente un tema di cui si parla tanto. La panchina di ieri? Va bene ma è comunque una decisione che non spetta a lui, è anche una questione di rispetto nei confronti dei suoi compagni, quando gioca uno gli altri non giocano. Ci sono suoi compagni molto prestigiosi, come nel caso di Leao, che in passato non hanno giocato".