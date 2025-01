Retroscena Caqueret: ecco quando il francese poteva essere del Milan

Da domenica Caqueret è ufficialmente un giocatore del Como. Pagato 15 milioni più 2 di bonus, il centrocampista francese è sicuramente uno dei migliori colpi di questa sessione, che vede il Como tra le protagoniste principali. Apprezzato per la sua qualità e intelligenza tattica, l’ex Lione era stato inserito nella lista dei partenti per l’esigenza del club della Ligue 1 di vendere a gennaio. L’obiettivo, infatti, resta quello di fare cassa per oltre 100 milioni per evitare la retrocessione della società. «È un ottimo giocatore - le parole di Fabregas -. Lo vedo davanti alla difesa. Assomiglia a Perrone e possono giocare anche insieme». Craqueret è sicuramente una conoscenza del calcio italiano. Il Napoli ad esempio lo voleva con Rudi Garcia, e in quel momento non era solo: anche il Milan, infatti, aveva preso informazioni sul ragazzo che era stato osservato dal vivo da alcuni emissari. Il suo valore era quindi già noto in Europa, ma all'epoca non si sono verificate le giuste condizioni per portarlo in Italia.

La strategia del Como per Caqueret

Il Como, invece, non ha esitato. Sapeva che la delicata situazione del Lione, con il rischio della retrocessione, avrebbe accelerato i discorsi sul fronte cessione. E che con un'offerta importante, a titolo definitivo, l'accordo sarebbe stato trovato velocemente. Le telefonate tra il calciatore e Fabregas hanno fatto poi il resto. Il ruolo dello spagnolo è un fattore determinante in sede di trattativa, considerando anche la stima del classe 2000 per l'ex campione del Chelsea.