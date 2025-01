Il piano Milan per Rashford: si tratta a oltranza

Rashford, l'offerta del Milan

Il Milan, comunque, resta fiducioso e resta volenteroso sul calciatore nonostante la mancata partenza di Noah Okafor; anzi, non è da escludere che possa essere trovata un'altra sistemazione per lo svizzero che, comunque, per ora dovrà tornare a Milanello per ritrovare la migliore condizione. Si attenderà ancora per qualche giorno la risposta di Rashford. La proposta è sul piatto: dei 7 milioni di euro previsti per i prossimi sei mesi dal contratto con il Manchester United, il Milan gliene potrebbe garantire poco meno della metà; al resto, nel caso, dovrebbe provvedere il club britannico. Sergio Conceiçao ha già posto da tempo il suo apprezzamento per il classe 1997 e, nonostante i dubbi tattici, sarebbe pronto a sfruttarne al meglio le sue qualità tecniche e a limare i difetti caratteriali. Nel caso in cui non si arrivasse all'ok con Rashford, il Milan proverebbe ad affondare il colpo con Kyla Walker, in uscita a zero dal Manchester City.