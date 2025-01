Gimenez last minute, il Milan ci riproverà

MILANO - Undici gol segnati in due sono veramente troppo pochi per pensare di costruirci l’attacco del presente e del futuro del Milan: Morata e Abraham , nonostante l’impegno, non sono bomber. E, spesso, la squadra e i risultati, inevitabilmente, ne risentono. Per questo motivo, il Milan si sta muovendo per un’altra punta centrale. In estate l’acquisto sarà doveroso, ma attenzione: il colpo potrebbe clamorosamente arrivare già ora.

La pista Gimenez

Il nome sulla lista di Ibrahimovic e Moncada è quello di Santiago Gimenez, 23enne attaccante messicano del Feyenoord. Non è un profilo nuovo, anzi: la dirigenza rossonera lo segue da tempo, tanto da aver fatto un tentativo nelle ultime ore dello scorso calciomercato. A rivelarlo era stato lo stesso calciatore: "Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord, ma non si è fatto nulla". Si farà in questi giorni? Probabilmente un altro tentativo ci sarà. Certo, serve un investimento molto importante: il Feyenoord chiede almeno 40 milioni di euro e, inoltre, non intende privarsene a stagione in corso, soprattutto considerando la possibilità di giocarsi il posizionamento tra le prime otto di Champions nell’ultima partita in casa del Lilla, avendo, tra l’altro, proprio il Milan tra le rivali. Gimenez sa quanto sia importante in questo momento per il suo club: "Futuro? Vediamo che succede - ha dichiarato mercoledì dopo la doppietta al Bayern - sono giorni chiave. Metto tutto nelle mani di Dio. Non perdo la concentrazione e fin quando sarò qui difenderò questa maglia fino alla morte".

La volontà del giocatore

Nel caso, dunque, potrebbe essere un affare da ultimissime ore, ma anche a quel punto si dovrà trovare una quadra con la necessità degli olandesi di reperire subito un sostituto all’altezza. Il Milan, dal canto suo, vuole fare pressione grazie alla volontà del calciatore che, sempre nell’intervista di ottobre, aveva abbondantemente espresso le sue intenzioni: «Andare al Milan per me sarebbe un sogno perchè quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta».

L'investimento in denaro

Aveva ragione: l’opzione Milan per Santiago Gimenez si è nuovamente materializzata. Ma resta molto complicata. Non è solo un discorso relativo al Feyenoord, da sempre bottega cara e spigolosa, ma anche di capacità di investimento: senza le cessioni di Emerson Royal, Pavlovic e Okafor, il Milan dovrà tirar fuori almeno 40 milioni di euro “extra” per tentare di chiudere l’affare e portare a Milano uno che potrebbe garantire gol più di Morata e di Abraham. Non solo attacco: per il centrocampo il Milan è interessato a Ezechiel Banzuzi, olandese classe 2005 del Lovanio, squadra della prima divisione belga. Osservato diverse volte dagli scout rossoneri, piace a diversi club europei, tra cui il Monaco.